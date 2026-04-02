Criminosos confessaram que objetivo era corromper menoresDivulgação/ PM
PM prende cinco pessoas por produzirem ovos de Páscoa para promover facção entre crianças em MT
Grupo também atuava com tráfico de drogas e produção irregular de alimentos
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Ex-ministro vai disputar as eleições em São Paulo
BRB pede ao STF para incluir na delação de Vorcaro o ressarcimento dos danos causados ao banco
Banco teve prejuízo de R$ 12 bilhões em falsas carteiras de crédito
Anvisa apreende lotes falsos de Mounjaro em operação
Empresa responsável pelos produtos não foi identificada
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Agência investiga suspeita de preços acima dos estipulados pela lei
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