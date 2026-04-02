Criminosos confessaram que objetivo era corromper menores - Divulgação/ PM

Criminosos confessaram que objetivo era corromper menoresDivulgação/ PM

Publicado 02/04/2026 08:46

A Polícia Militar (PM) prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas e promoção de facção criminosa, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Com o grupo, foram apreendidos 35 ovos de Páscoa clandestinos que, segundo a corporação, seriam distribuídos a crianças para promover a organização criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes receberam informações de que uma quitinete era usada tanto para a produção irregular de alimentos quanto para a venda de entorpecentes.

Os policiais foram até o local e flagraram um suspeito tentando fugir ao perceber a presença da PM. Ele foi contido e, durante a abordagem, os militares encontraram dez porções de substância análoga à maconha. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (31).

Na residência, os agentes localizaram os outros quatro envolvidos e constataram a fabricação de alimentos em condições insalubres. Foram apreendidos 35 ovos de Páscoa, 36 garrafas de refrigerante, dezenas de doces e materiais para embalagem. Os detidos são três homens, uma mulher e uma adolescente.

Segundo a PM, os suspeitos afirmaram que os produtos seriam distribuídos a crianças da região como forma de promover a facção. As embalagens continham as iniciais do grupo criminoso.