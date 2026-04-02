Iniciativa pretende promover a aproximação do cidadão com o governo - Foto: Kenzo Suzuki/CGU

Iniciativa pretende promover a aproximação do cidadão com o governoFoto: Kenzo Suzuki/CGU

Publicado 02/04/2026 18:06

A Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação do Poder Executivo Federal (Fala.BR), principal canal de ouvidoria do governo federal, terá um novo formato, a partir de segunda-feira, 6, com a implementação do uso de Inteligência Artificial (IA). O sistema, gerenciado pela Controladoria-Geral da União (CGU), será capaz de identificar, a partir do relato por escrito do cidadão, qual tipo de manifestação está sendo registrada (elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia).

Atualmente, para fazer um registro por meio do sistema, o cidadão precisa escolher essas classificações por conta própria, a partir de listas com várias opções. apoiado por IA, novo fluxo simplificará essas etapas. Ao longo dos próximos meses, também conseguirá sugerir à população, de forma automática, a classificação da demanda por “assunto”, “órgão destinatário” e “serviço público”.

Mudanças

As alterações devem facilitar o acesso dos cidadãos à ferramenta ao reduzir erros no registro das manifestações, qualificar o tratamento das demandas recebidas e aprimorar os fluxos internos das ouvidorias, como a análise prévia de denúncias, viabilizando que cada vez mais pessoas enviem manifestações ao Executivo e outros entes públicos que utilizam o Fala.BR.

A aplicação de IA no Fala.BR vai permitir que o acesso às ouvidorias do governo federal seja ainda mais fácil. "Queremos que a população consiga falar com a administração federal de forma simples e ágil, porque as manifestações dos cidadãos são insumos para melhorarmos a infraestrutura e os serviços públicos; nas escolas, hospitais e estradas, por exemplo. A participação social é um pilar fundamental de um país forte. E é papel da CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União, garantir que as necessidades da população sejam recebidas pelo Poder Executivo”, afirma Vinicius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

As medidas foram executadas com o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da Secretaria-Executiva da CGU, permitem atuação estratégica e alinhada às necessidades da sociedade.

A plataforma está em operação desde 2019. Por meio do sistema, os cidadãos podem enviar quaisquer tipos de manifestações para o governo federal, estados e municípios que aderem ao sistema. Na plataforma, os solicitantes podem acompanhar a tramitação das manifestações, com prazos definidos para o recebimento de respostas dos órgãos responsáveis.