Com a saída de Eliziane, bancada do PSD fica com 11 senadores - Lula Marques / Agência Brasil

Com a saída de Eliziane, bancada do PSD fica com 11 senadoresLula Marques / Agência Brasil

Publicado 02/04/2026 14:37 | Atualizado 02/04/2026 14:48

Após a confirmação da pré-candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), a senadora Eliziane Gama (MA) desembarcou do partido e assinou sua ficha de filiação ao PT na manhã desta quinta-feira (2).

Eliziane teve a ficha abonada em Salvador (BA) pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem ela quer ajudar a se reeleger na eleição de outubro. Lula se encontra capital baiana para visitar obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e avanço do metrô.

A senadora sempre fez parte da base governista no Senado, e representa uma das pontes da esquerda com a comunidade evangélica, religião da qual faz parte.

A escolha do PSD pelo governador de Goiás como pré-candidato ao Palácio do Planalto pesou da decisão de Eliziane, uma vez que ela é apoiadora de Lula (PT). A expectativa é que Caiado (PSD) faça uma dobradinha com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para criticar o governo federal.

Para ela, o partido tomou um "novo trilho" com esse movimento, uma vez que Caiado é um nome mais à direita do que os outros dois ex-presidenciáveis da sigla: os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

"O PSD decidiu seguir um novo trilho político no País, eu respeito mas tenho um pensamento diferente, que é público no Brasil. Mesmo com todas as garantias recebidas pelo presidente Kassab, decido que meu ciclo no PSD se encerra aqui e vou percorrer novos caminhos", declarou Eliziane numa nota pública divulgada na quarta-feira.

A escolha por Caiado desagradou outros nomes do PSD. Rejeitado pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, Eduardo Leite (PSD) publicou uma mensagem nas redes sociais em que diz ter conversado com o membro do partido para cumprimentá-lo pela candidatura, mas não declarou apoio ao projeto presidencial da legenda.

Com a saída de Eliziane, a bancada do PSD diminui de 13 para 11 senadores, uma vez que o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) também desembarcou do partido. Ele se fililou ao Partido Social Brasileiro (PSB) do vice-presidente Geraldo Alckmin na última noite, de olho no apoio de Lula (PT) para sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais.

A senadora deve marcar nos próximos dias conversas com os novos colegas de partido no Maranhão, principalmente com o vice-governador, Felipe Camarão (PT). A troca de grupo não muda o cenário para Eliziane, que mantém o apoio de Lula.

O senador Weverton Rocha (PDT), eleito com Eliziane no Maranhão em 2018, também tentará um novo mandato.