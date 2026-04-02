Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminReprodução / Youtube
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