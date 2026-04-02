Ex-mulher de deputado Fernando Marangoni acusa parlamentar de violência domésticaReprodução/ redes sociais
Em um vídeo que circula nas redes sociais, Fabiana explica que ela não foi espancada nem que "Fernando quebrou todo o apartamento do casal. Isso é mentira", disse.
"Sim, nos desentendemos, houve sim agressão física. Eu apenas quero que ele saia do apartamento", acrescentou.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga um homem, de 46 anos, por violência doméstica. A pasta acrescentou que a vítima compareceu à delegacia, onde foi solicitada uma medida protetiva de urgência à Justiça. A perícia foi acionada, bem como exame de corpo de delito ao Instituto Médico Legal (IML).
Em nota, o deputado Fernando Marangoni informou que não é verdade a informação de que ele agrediu Fabiana nem que tinha sido levado para a delegacia. "O fato é que tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu", afirma a nota.
Um vídeo enviado à reportagem pela equipe do deputado mostra Marangoni se gravando com o nariz sangrando supostamente depois da discussão. "Mais uma agressão por parte da minha mulher. Acabou. É a última. Estou indo embora", mostra o vídeo.
De acordo com o deputado, o casal está divorciado há seis meses, mas tinham um acordo de ambos morarem ainda no mesmo apartamento, mas dormindo em quartos separados. Maragoni e Fabiana têm três filhas.
"Nunca desrespeitei nenhum direito de minha esposa e de qualquer outra mulher", diz trecho da nota. "Estou certo de que recuperaremos a paz em nosso lar, em nome da família que construímos".
O deputado disse ainda que possui um compromisso com os direitos das mulheres e que ele foi relator de um projeto que "aumenta a proteção à mulher", na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
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