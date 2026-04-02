ANP suspeita de negociações a preços possivelmente acima dos Preços de Paridade de Importação (PPI)DIVULGAÇÃO/ Banco Central
Leilões de gás de cozinha da Petrobras são alvos de fiscalização da ANP
Agência investiga suspeita de preços acima dos estipulados pela lei
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