Wolney Queiroz continuará à frente do Ministério da Previdência até 31 de dezembro - Lula Marques/Agência Brasil

Wolney Queiroz continuará à frente do Ministério da Previdência até 31 de dezembroLula Marques/Agência Brasil

Publicado 02/04/2026 15:02

Brasília - O ministério da Previdência Social informou nesta quinta-feira, 2, que o ministro Wolney Queiroz adiou seu projeto eleitoral e permanecerá no comando da pasta até o fim do mandato após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

"O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, comunica que adia o projeto de disputa eleitoral e permanece à frente do Ministério da Previdência Social. A decisão atende a um pedido direto do presidente Lula para que o ministro priorize a continuidade da missão de cuidar dos nossos aposentados", disse em nota.

Wolney reafirmou, no comunicado, que seguirá com compromisso com a gestão técnica do ministério. "Com o foco voltado à integridade do sistema, ao combate rigoroso às fraudes e à redução das filas da Previdência Social, Wolney Queiroz reafirma seu compromisso com a gestão técnica e social da pasta", completou.