Wolney Queiroz continuará à frente do Ministério da Previdência até 31 de dezembroLula Marques/Agência Brasil
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