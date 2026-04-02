Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert / PR

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Ricardo Stuckert / PR

Publicado 02/04/2026 14:16





"Os EUA fizeram um relatório essa semana sobre o Pix, disseram que distorce o comércio internacional, que cria problemas para a moeda deles", afirmou o chefe do Executivo.



"O Pix é do Brasil, e ninguém vai fazer a gente mudar o Pix, pelo serviço que ele está prestando para a sociedade brasileira. O que nós podemos fazer é aprimorar o Pix, para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens deste país", concluiu Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (2), que "ninguém vai fazer a gente mudar o Pix". A declaração é uma resposta direta a um documento publicado pela Casa Branca dos Estados Unidos, que aponta o sistema de pagamentos instantâneos como uma barreira imposta pelo Brasil aos interesses norte-americanos no comércio exterior."Os EUA fizeram um relatório essa semana sobre o Pix, disseram que distorce o comércio internacional, que cria problemas para a moeda deles", afirmou o chefe do Executivo."O Pix é do Brasil, e ninguém vai fazer a gente mudar o Pix, pelo serviço que ele está prestando para a sociedade brasileira. O que nós podemos fazer é aprimorar o Pix, para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens deste país", concluiu Lula.

O Pix é do Brasil.



E ninguém vai mexer no que é nosso e que facilita a vida de milhões de brasileiros e de brasileiras.



@ricardostuckert pic.twitter.com/B00G6WCurU — Lula (@LulaOficial) April 2, 2026

O o documento afirma que o Banco Central "criou, detém, opera e regula" o sistema de pagamentos instantâneos, levantando preocupações de que haja tratamento preferencial à plataforma pública em detrimento de provedores estrangeiros de serviços financeiros.

"Stakeholders dos EUA temem que o BC [Banco Central] dê tratamento preferencial ao sistema, prejudicando fornecedores americanos de serviços de pagamentos eletrônicos. O uso do Pix é obrigatório para instituições com mais de 500.000 contas", diz orelatório.