Duas retroescavedeiras foram mobilizadas para retirar o veículoInstagram/Reprodução
Chão cede e caminhonete de padre é 'engolida' por buraco no Ceará.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 2, 2026
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Vídeo: chão cede e caminhonete de padre é 'engolida' por buraco no Ceará
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