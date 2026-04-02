Duas retroescavedeiras foram mobilizadas para retirar o veículo - Instagram/Reprodução

Duas retroescavedeiras foram mobilizadas para retirar o veículoInstagram/Reprodução

Publicado 02/04/2026 14:08

A caminhonete de um padre caiu em um buraco após o chão ceder na garagem da casa paroquial. O caso aconteceu na cidade de Palmácia, no Ceará, na última segunda-feira (30).

Chão cede e caminhonete de padre é 'engolida' por buraco no Ceará.



Reprodução Internet pic.twitter.com/tzvsOh6T0t — Jornal O Dia (@jornalodia) April 2, 2026

Em vídeo publicado nas redes sociais, o padre Greison Magalhães relatou que a cratera, de aproximadamente dois metros, se abriu quando ele manobrava o veículo, após deixar uma cruz no local.

Pessoas da comunidade removeram o religioso do buraco e mobilizaram duas retroescavadeiras para retirar o veículo. O padre não ficou ferido, e descreveu o incidente como um "pequeno susto".

De acordo com o Greison Magalhães, a Paróquia São Francisco de Assis foi construída em 1943 e deverá ser reformada após a avaliação da estrutura por engenheiros. Ainda segundo o religioso, o veículo vai passar pelos reparos necessários.