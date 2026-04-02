Marangoni foi secretário municipal em Santo André (SP) de 2017 a 2018 - Divulgação/Câmara dos Deputados

Marangoni foi secretário municipal em Santo André (SP) de 2017 a 2018Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 02/04/2026 12:04





A Polícia Civil investiga o caso e solicitou uma medida protetiva de urgência à Justiça contra o deputado.



Fernando José de Souza Marangoni, de 46 anos, é deputado federal desde 2023. Ele foi eleito pelo União Brasil e se filiou essa semana ao Podemos para concorrer à reeleição em outubro.



Marangoni foi secretário executivo da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo de 2019 a 2022, durante a gestão João Doria (PSDB). Também foi secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André de 2017 a 2018.



Ele é formado em Direito pelo Instituição Toledo de Ensino, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Passou no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2006.



O deputado é pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É doutor em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires. Também tem mestrado em Sistema de Direito Americano pela Washington Law University, na capital federal dos Estados Unidos.



Entenda o caso A médica Fabiana Marangoni, ex-mulher do deputado federal Fernando Marangoni (Podemos-SP), denunciou o parlamentar por violência doméstica nesta quarta-feira , dia 1°, na Delegacia de Defesa da Mulher em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Ele nega a acusação e alega ter sido agredido por ela.A Polícia Civil investiga o caso e solicitou uma medida protetiva de urgência à Justiça contra o deputado.Fernando José de Souza Marangoni, de 46 anos, é deputado federal desde 2023. Ele foi eleito pelo União Brasil e se filiou essa semana ao Podemos para concorrer à reeleição em outubro.Marangoni foi secretário executivo da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo de 2019 a 2022, durante a gestão João Doria (PSDB). Também foi secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André de 2017 a 2018.Ele é formado em Direito pelo Instituição Toledo de Ensino, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Passou no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2006.O deputado é pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É doutor em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires. Também tem mestrado em Sistema de Direito Americano pela Washington Law University, na capital federal dos Estados Unidos.

De acordo com o deputado, o casal está divorciado há seis meses, mas tinham um acordo de ambos morarem ainda no mesmo apartamento, dormindo em quartos separados. Marangoni e Fabiana têm três filhas.



"Nos desentendemos, houve agressão física. Apenas quero que ele saia do apartamento", afirmou a médica Fabiana Marangoni, ex-mulher do deputado, em um vídeo que circula nas redes sociais



Ela disse, porém, que não foi espancada nem que "Fernando quebrou todo o apartamento" do casal. "Isso é mentira."



Em nota, o deputado negou que tenha agredido Fabiana. "Tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu."



Um vídeo enviado à reportagem pela equipe do deputado mostra Marangoni se gravando com o nariz sangrando supostamente depois da discussão. "Mais uma agressão por parte da minha mulher. Acabou. É a última. Estou indo embora."



A reportagem tentou contato com a médica pelas redes sociais, mas não teve retorno.



"Nunca desrespeitei nenhum direito de minha esposa nem de qualquer outra mulher", diz trecho da nota do deputado. "Estou certo de que recuperaremos a paz em nosso lar, em nome da família que construímos."



O deputado disse ainda que possui um compromisso com os direitos das mulheres e que ele foi relator de um projeto que "aumenta a proteção à mulher" na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.