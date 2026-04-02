Prefeitura de São Paulo foi obrigada a regulamentar a circulação de mototáxis após decisão do STFPaulo Pinto/Agência Brasil
À reportagem, a 99 informou que a empresa está focada na expansão do serviço de entrega e não há planos de lançar o serviço de mototáxi na capital paulista.
A empresa apresentou ainda, segundo a Prefeitura, um conjunto de propostas de parceria com a gestão da capital paulista. Entre os projetos estão a instalação de pontos de apoio para motociclistas que deverão atuar como espaços de descanso e suporte para entregadores, além do oferecimento de cursos e ações sobre segurança no trânsito.
A 99 sugeriu ainda a criação de um sistema de avaliação de motociclistas com base em dados sobre aceleração, frenagem e comportamento em curvas, que pode gerar a exclusão de motoristas que não atendam aos critérios de segurança. Também foi proposto um sistema de bonificação mediante o bom desempenho.
A Prefeitura de São Paulo informou que irá avaliar as propostas. "A cidade é complexa, e nossa preocupação é com a segurança do motoqueiro e do passageiro. Hoje temos um grande investimento no sistema de saúde também para atender vítimas de acidentes com motocicletas. Fico muito feliz que vocês entenderam", afirmou Nunes.
A empresa também propôs o compartilhamento de dados e informações sobre condutores e viagens para apoiar ações de fiscalização do poder público, além da criação de um mapa de riscos de acidentes com alertas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura regulamentasse o modal. A justificativa da Prefeitura para se opor ao serviço, antes da regulamentação aprovada pela Câmara, era um eventual aumento do número de acidentes em um trânsito já sobrecarregado.
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