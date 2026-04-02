Objetos foram recuperados - Divulgação/PCMS

Objetos foram recuperadosDivulgação/PCMS

Publicado 02/04/2026 10:25

Duas crianças, de 8 e 10 anos respectivamente, furtaram brinquedos de uma residência, na cidade de Iguatemi, no Sul de Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu no último domingo (29), mas foi divulgado nesta quarta-feira (1º).

Um patinete elétrico, uma caixa com brinquedos, uma mochila escolar vazia e um triciclo elétrico foram subtraídos. Os itens estavam na parte externa da casa.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que se deu conta de que os objetos tinham sido furtados ao retornar à sua residência, às 21h de domingo.

A investigação obteve as imagens das câmeras de segurança de um vizinho e, com base nos registros, constatou que um menor rondava a casa da vítima. Após diligências, os policiais localizaram o triciclo em uma rua próxima. Durante a apuração, os dois menores foram identificados.

Os objetos furtados foram recuperados e os menores encaminhados à Delegacia.