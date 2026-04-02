Objetos foram recuperadosDivulgação/PCMS
Crianças furtam brinquedos de casa no Mato Grosso do Sul
Responsáveis pelo crime têm 8 e 10 anos
Crianças furtam brinquedos de casa no Mato Grosso do Sul
Responsáveis pelo crime têm 8 e 10 anos
Acidente entre carro e micro-ônibus deixa um morto e nove feridos em SC
Vítima fatal ficou presa às ferragens
Empresa desiste de oferecer mototáxis em São Paulo
Após polêmicas, serviço foi autorizado pela prefeitura em dezembro de 2025
PM prende cinco pessoas por produzirem ovos de Páscoa para promover facção entre crianças em MT
Grupo também atuava com tráfico de drogas e produção irregular de alimentos
DF tira parte da área da Serrinha do Paranoá de plano para salvar BRB
Governo promete criação de parque ecológico na região
Rodrigo Pacheco se filia ao PSB de Alckmin de olho na disputa pelo governo de MG
Ex-presidente do Senado busca apoio de Lula à pré-candidatura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.