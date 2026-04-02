Acidente entre os veículos aconteceu na SC-40 - Divulgação

Acidente entre os veículos aconteceu na SC-40Divulgação

Publicado 02/04/2026 09:29

Uma acidente entre um carro e um micro-ônibus matou uma pessoa e deixou outros nove feridos na madrugada desta quinta-feira (2), na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos aconteceu na SC-407. O motorista do carro de passeio não resistiu aos ferimentos. Ele foi encontrado pela equipe de resgate preso às ferragens.

No micro-ônibus, o condutor e um passageiro ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Outras sete pessoas que estavam no veículo sofreram apenas escoriações.

As equipes utilizaram equipamentos hidráulicos para retirar os motoristas dos dois veículos, que estavam encarcerados. Após o desencarceramento, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

