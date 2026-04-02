Claudia Cacho se tornou a primeira mulher general do Exército Brasileiro - Divulgação/ Exército

Claudia Cacho se tornou a primeira mulher general do Exército BrasileiroDivulgação/ Exército

Publicado 02/04/2026 10:54 | Atualizado 02/04/2026 11:00

O Exército Brasileiro deu posse à primeira mulher a alcançar o posto de general na história da instituição. A coronel médica Claudia Lima Gusmão Cacho foi promovida a general de brigada, tornando-se a primeira mulher a atingir o generalato na força terrestre.

A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (1º) e marca um avanço na participação feminina nas Forças Armadas, historicamente ocupadas majoritariamente por homens.

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Claudia Cacho construiu sua trajetória na área médica dentro do Exército, após a abertura de vagas para mulheres em quadros específicos. A presença feminina na instituição tem crescido nos últimos anos, embora ainda seja minoritária, especialmente em cargos de comando.



Segundo o Exército, a promoção reforça o compromisso com o mérito e a qualificação profissional. A instituição também destaca que a ampliação da participação feminina ocorre de forma gradual, acompanhando mudanças nas regras de ingresso e formação.



Apesar do avanço, a presença de mulheres nos postos mais altos ainda é limitada, reflexo da entrada mais recente do público feminino em carreiras militares de maior progressão hierárquica. Claudia Cacho construiu sua trajetória na área médica dentro do Exército, após a abertura de vagas para mulheres em quadros específicos. A presença feminina na instituição tem crescido nos últimos anos, embora ainda seja minoritária, especialmente em cargos de comando.Segundo o Exército, a promoção reforça o compromisso com o mérito e a qualificação profissional. A instituição também destaca que a ampliação da participação feminina ocorre de forma gradual, acompanhando mudanças nas regras de ingresso e formação.Apesar do avanço, a presença de mulheres nos postos mais altos ainda é limitada, reflexo da entrada mais recente do público feminino em carreiras militares de maior progressão hierárquica.

Em 2025, mulheres foram promovidas pela primeira vez à graduação de subtenente, e, em 2026, o Exército deve incorporar as primeiras mulheres no serviço militar obrigatório, ampliando ainda mais a participação feminina na força.