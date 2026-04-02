Despesas de alimentação, higiene e cuidado serão divididas igualmente entre os tutores do petFreepik
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