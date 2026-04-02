Ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Militar do Distrito FederalValter Campanato / Agência Brasil

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira, 2, aumentar para um quilômetro a área de restrição para voos de drones nas proximidades da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A medida foi tomada após pedido da Polícia Militar do Distrito Federal, que é responsável pela vigilância da residência por 90 dias, período em que o ex-presidente cumprirá prisão domiciliar.
Na semana passada, Moraes proibiu voos de drones no raio de 100 metros da casa e autorizou a prisão de quem operar o aparelho. Na manhã desta quinta-feira, a PM pediu a ampliação da proibição para aumentar a segurança da área e evitar o monitoramento indevido da residência.
“Mostra-se adequada a recomendação do BavOp [Batalhão de Aviação Operacional] pela ampliação do perímetro de restrição para o raio mínimo de 1 quilômetro, compatível com a realidade operacional e com o nível de proteção exigido no caso concreto”, decidiu.
Bolsonaro cumpre pena definitiva de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.
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Ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Militar do Distrito Federal
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