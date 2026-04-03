Caso ocorreu na Avenida Jacu-PêssegoReprodução/ TV Globo
O caso ocorreu na Avenida Jacu-Pêssego, por volta das 4h50. A vítima apresentou dores nas costas após o acidente e foi levada pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Santa Marcelina.
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Caso ocorreu na Avenida Jacu-PêssegoReprodução/ TV Globo
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