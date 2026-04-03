Caso ocorreu na Avenida Jacu-Pêssego - Reprodução/ TV Globo

Caso ocorreu na Avenida Jacu-PêssegoReprodução/ TV Globo

Publicado 03/04/2026 09:15 | Atualizado 03/04/2026 09:15

Um carro capotou e caiu dentro de um córrego em Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (3). Um jovem de 19 anos ficou ferido e foi socorrido a um hospital próximo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e pelo Corpo de Bombeiros.



O caso ocorreu na Avenida Jacu-Pêssego, por volta das 4h50. A vítima apresentou dores nas costas após o acidente e foi levada pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Santa Marcelina.

O 32º Distrito Policial de Itaquera investiga o acidente.