Ex-presidente Bolsonaro cumpre prisão domiciliar - Reprodução/ GloboNews

Ex-presidente Bolsonaro cumpre prisão domiciliarReprodução/ GloboNews

Publicado 03/04/2026 08:18

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (2), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se recupera bem, está animado e com o quadro de saúde sob controle.

O ex-chefe do Executivo cumpra prisão domiciliar humanitária temporária , inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica, para que ele se recupere integralmente de uma broncopneumonia. O benefício será reavaliado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após o período.

Em publicação nas redes sociais nesta, a pré-candidata ao Senado revelou que o ex-mandatário retomou os exercícios de fisioterapia e está tratando "a questão do ombro".

"Meus queridos, meu galego está se recuperando bem, está mais animado e, com a graça de deus, vai superar mais este desafio. Ele é forte! Como todos sabem, ele teve pneumonia bacteriana e, claro, isso é preocupante, mas já está sob controle", escreveu.

"Ele retomou os exercícios de fisioterapia e também estamos tratando a questão do ombro. O que mais maltrata é o soluço. quando não dá trégua. mas, graças a deus. já está há três dias sem. Ele está bem alimentado, fortalecendo a sua fé – e vencerá! Vou mantê-los informados sobre a sua evolução. obrigada pelo carinho e pelas orações", acrescentou.

Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em Brasília (DF) depois de receber alta e está em prisão domiciliar desde o dia 27 de março no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico.



