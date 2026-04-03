Avião de pequeno porte caiu sobre residência no Rio de Grande do SulReprodução/ vídeo/ redes sociais

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Um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante e causou um incêndio em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira (3). Quatro pessoas que estavam a bordo morreram, incluindo o piloto e um casal de passageiros.
A quarta vítima não foi identificada. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).
De acordo com a SSP-RS, a aeronave tinha decolado de Capão da Canoa com destino a São Paulo. O avião foi visto voando em baixa altitude, até que começou a perder altura.

De acordo com a corporação, a aeronave colidiu com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e caiu sobre o estabelecimento, que fica logo em frente.

Veja o vídeo:


O avião tinha prefixo PS-RBK e era do modelo Piper JetPROP DLX. De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é de propriedade da empresa Jetspeed Holding Ltda.

O monomotor tinha sido fabricado em 1999 e tinha capacidade para seis assentos. Segundo o registro na Anac, a situação de aeronavegabilidade (o estado de segurança do avião) estava regular.

A Secretaria informou que equipes da Brigada Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CEEE Equatorial e Prefeitura estão no local do acidente.
*Com informações do Estadão Conteúdo