Avião de pequeno porte caiu sobre residência no Rio de Grande do SulReprodução/ vídeo/ redes sociais
De acordo com a corporação, a aeronave colidiu com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e caiu sobre o estabelecimento, que fica logo em frente.
Veja o vídeo:
O avião tinha prefixo PS-RBK e era do modelo Piper JetPROP DLX. De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é de propriedade da empresa Jetspeed Holding Ltda.
O monomotor tinha sido fabricado em 1999 e tinha capacidade para seis assentos. Segundo o registro na Anac, a situação de aeronavegabilidade (o estado de segurança do avião) estava regular.
A Secretaria informou que equipes da Brigada Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CEEE Equatorial e Prefeitura estão no local do acidente.
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