As vagas não ocupadas após todas as convocações desta edição serão ofertadas no processo seletivo do segundo semestreMEC / Divulgação
MEC divulga nova chamada da lista de espera para Fies do 1º semestre
Convocações ocorrerão até 10 de abril
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Trabalhos de buscas e perícia já foram concluídos
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Registro de candidatura devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto