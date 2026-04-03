Ibaneis tem o direito a permanecer em silêncio e a ser acompanhado de um advogado caso decida comparecerCristiano Carvalho/Agência Brasília
Mendonça derruba obrigação de Ibaneis comparecer à CPI do Crime Organizado
Decisão tem base no direito constitucional de o investigado não produzir prova contra si mesmo
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