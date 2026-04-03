Ao menos 475 iPhones importados ilegalmente estavam entre os materiais apreendidos - Divulgação/ PRF

Ao menos 475 iPhones importados ilegalmente estavam entre os materiais apreendidosDivulgação/ PRF

Publicado 03/04/2026 09:44

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de eletrônicos de luxo avaliada em cerca de R$ 2,1 milhões na BR-101, em Araquari, em Santa Catarina, nesta quinta-feira (2).

Segundo a corporação, os produtos, importados ilegalmente, estavam escondidos em mochilas dentro de um automóvel abordado pelos agentes.



No veículo, foram encontrados 475 celulares modelo iPhone, 11 smartwatches (relógios inteligentes), 5 tablets e 38 relógios de pulso de diferentes marcas.



O motorista, de 40 anos, afirmou que receberia pagamento para retirar o carro já carregado em Curitiba (PR) e levá-lo até Balneário Camboriú (SC).

Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Joinville e deve responder por descaminho, crime com pena de até quatro anos de reclusão.