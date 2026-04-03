Figura de Jesus deixava à vista apenas os pés com marcas de chagas - Reprodução/Instagram

Figura de Jesus deixava à vista apenas os pés com marcas de chagasReprodução/Instagram

Publicado 03/04/2026 13:01 | Atualizado 03/04/2026 13:02

A celebração da Via Sacra no Santuário Nacional de Aparecida (SP) nesta sexta-feira, 3, contou com uma representação de Jesus como uma pessoa em situação de rua. A figura de Jesus foi colocada deitada em um banco de praça e enrolada em um cobertor, que deixava à vista apenas os pés com as marcas de chagas.

A cerimônia afirmou que "os crucificados de hoje" são as pessoas que não têm condições de moradia dignas. A Sexta-Feira Santa é a data em que católicos fazem celebrações em memória da morte de Jesus.

A cerimônia em Aparecida também exibiu uma cruz em frente à representação de uma moradia precária, com a inscrição "Ele veio morar entre nós". Este é o lema deste ano da Campanha da Fraternidade, ação anual da Igreja Católica no Brasil em torno de um assunto de reflexão.

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escolheu o tema "Fraternidade e Moradia" para a campanha de 2026. Neste contexto, em fevereiro, o Santuário Nacional inaugurou a campanha com a colocação de uma estátua chamada Jesus Sem Teto.

A obra fundida em bronze é do escultor canadense Timothy Schmalz. A unidade em Aparecida é uma réplica da representação que também foi colocada no Vaticano, na Catedral de Santiago de Compostela e no Santuário de Fátima.

Outra representação da Via Sacra em Aparecida nesta sexta foi a de bandeiras brancas. Neste momento, os fiéis pediram pelo fim das guerras no mundo, ecoando a oração feita pelo Papa Leão XIV. O pontífice disse que Deus é o "rei da paz" e que não pode ser usado para justificar guerras.