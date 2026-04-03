Figura de Jesus deixava à vista apenas os pés com marcas de chagasReprodução/Instagram
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Cerimônia afirmou que 'crucificados de hoje' são quem não têm condições de moradia dignas
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