Policiais apreenderam uma arma, munições, entorpecentes e um simulacro de arma de fogo - Divulgação

Policiais apreenderam uma arma, munições, entorpecentes e um simulacro de arma de fogoDivulgação

Publicado 03/04/2026 11:08

Ao menos dez pessoas foram presas, nesta quinta-feira (2), durante a Operação Norte Seguro, que investiga a atuação de uma facção criminosa em Alta Floresta e Carlinda, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha um núcleo chamado "disciplina", responsável por aplicar castigos e punições às vítimas.



Ação também crumpriu dez mandados de busca e apreensão. Oito investigados oito detidos por ordem judicial, enquanto outros dois foram presos em flagrante - um por posse ilegal de arma de fogo e outro por posse de drogas.



Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma, munições, entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.



Segundo a Secretaria de Estado e Segurança Pública do Mato Grosso, o grupo também atuava com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A corporação identificou a função de cada integrante, incluindo os responsáveis pela aplicação das punições e pela comercialização direta de entorpecentes.



"Com base nos indícios contra os suspeitos, a Polícia Civil representou pela expedição de ordens judiciais de prisão preventiva dos envolvidos e de busca e apreensão domiciliar, deferidas pelo juízo da Comarca de Alta Floresta", disse.



