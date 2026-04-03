Policiais apreenderam uma arma, munições, entorpecentes e um simulacro de arma de fogoDivulgação
Ação também crumpriu dez mandados de busca e apreensão. Oito investigados oito detidos por ordem judicial, enquanto outros dois foram presos em flagrante - um por posse ilegal de arma de fogo e outro por posse de drogas.
Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma, munições, entorpecentes e um simulacro de arma de fogo.
Segundo a Secretaria de Estado e Segurança Pública do Mato Grosso, o grupo também atuava com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A corporação identificou a função de cada integrante, incluindo os responsáveis pela aplicação das punições e pela comercialização direta de entorpecentes.
"Com base nos indícios contra os suspeitos, a Polícia Civil representou pela expedição de ordens judiciais de prisão preventiva dos envolvidos e de busca e apreensão domiciliar, deferidas pelo juízo da Comarca de Alta Floresta", disse.
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