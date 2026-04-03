Gleisi Hoffmann foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais por um ano - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Gleisi Hoffmann foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais por um anoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 03/04/2026 13:57

A agora ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), anunciou nesta sexta-feira (3) que deixou o governo Lula para disputar uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná em outubro.