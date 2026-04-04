Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 10 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Flávio Bolsonaro viajou com família para Flórida e Rio em jatinhos emprestados por empresários
Senador diz que viagens tiveram 'finalidade pessoal', mas não esclarece quem a pagou
Chikungunya: ministro classifica de crítica situação no Mato Grosso do Sul
Município de Dourados está em situação de emergência devido ao número de casos
Bombeiros localizam quarta vítima da queda de avião no RS
Trabalhos de buscas e perícia já foram concluídos
Ministério do Desenvolvimento tem novo nome após Márcio França tentar candidatura em SP
Márcio Elias Rosa foi nomeado para assumir a pasta
MEC divulga nova chamada da lista de espera para Fies do 1º semestre
Convocações ocorrerão até 10 de abril
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.