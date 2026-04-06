Medida atinge campanhas oficiais de vacinação e sobre doenças como o HPV e os cânceres de mama, de colo do útero e próstataDivulgação
Lei obriga empresas a informar trabalhadores sobre vacinação e garante folga para exames
Medida foi sancionada pelo presidente Lula
Defesa de Bolsonaro apresenta queixa-crime no STF contra Janones por calúnia e difamação
Ação tem origem em vídeos publicados pelo deputado entre 25 e 28 de março nas redes sociais nos quais o ex-presidente é chamado de 'vagabundo', 'ladrão' e 'safado'
Quase metade de advogados entrevistados pela OAB-SP avalia atuação do Supremo como 'muito negativa'
Para 81,89% dos ouvidos na sondagem, é preciso mudar a forma de escolha dos magistrados do STF
Soraya Thronicke deixa o Podemos e se filia ao PSB de olho na reeleição ao Senado
Migração para nova legenda contou com o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin
Ministros assinam nesta terça-feira protocolo de investigação de crimes contra jornalistas
Ação estabelece diretrizes dos órgãos de segurança na apuração de delitos que atingem profissionais de imprensa
Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Enem começa na próxima segunda-feira
Solicitações podem ser feitas até dia 24 de abril
Irmão de Michelle Bolsonaro confirma pré-candidatura a deputado distrital pelo DF
Carlso Eduardo Antunes Torres já tentou duas vezes se eleger, mas sem sucesso
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