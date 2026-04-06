Nesta terça-feira comemora-se o Dia do Jornalista - Reprodução: redes sociais

Nesta terça-feira comemora-se o Dia do JornalistaReprodução: redes sociais

Publicado 06/04/2026 20:12

Brasília - Os ministros da Justiça, Wellington César, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, assinam nesta terça-feira, 7, um protocolo nacional de investigação de crimes contra jornalistas e comunicadores.

O evento será às 11h, no Palácio do Planalto. Segundo a Secom, "a iniciativa, elaborada no âmbito do Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais, estabelece diretrizes para a atuação dos órgãos de segurança pública na apuração de crimes contra profissionais da imprensa, com foco na proteção das vítimas, na padronização dos procedimentos investigativos e no fortalecimento da cooperação entre instituições".

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