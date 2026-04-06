Nesta terça-feira comemora-se o Dia do JornalistaReprodução: redes sociais
Ministros assinam nesta terça-feira protocolo de investigação de crimes contra jornalistas
Ação estabelece diretrizes dos órgãos de segurança na apuração de delitos que atingem profissionais de imprensa
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