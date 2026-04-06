Carlso Eduardo Antunes Torres é irmão de criação de Michelle BolsonaroPL/Divulgação
Irmão de Michelle Bolsonaro confirma pré-candidatura a deputado distrital pelo DF
Carlso Eduardo Antunes Torres já tentou duas vezes se eleger, mas sem sucesso
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