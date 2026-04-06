Segundo o TSE, novos cargos contribuirão para assegurar a segurança das urnas eletrônicas e o combate a fake news Marcello Casal Jr / Agência Brasil
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