Karielle Lima Marques de Souza e seu filho, Nicolas Marques Sodré, morreram após serem esfaqueados dentro de casaReprodução / Redes Sociais

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Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, e seu filho, de 6 anos, morreram após serem esfaqueados dentro de casa no bairro Novo, em Ibirapitanga, no sul da Bahia, na noite de domingo (5).
Mãe e filho chegaram a ser levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram. A principal linha de investigação da polícia aponta o ex-namorado da vítima, que era vizinho da família, como o suspeito do crime. Ele foi identificado como Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos.
De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) agiram após mãe e filho darem entrada no hospital com ferimentos. 
No decorrer das investigações, agentes foram informados sobre corpo encontrado em uma propriedade rural em Maraú, município da Bahia. Após a identificação da vítima como o suspeito do crime, a perícia isolou o local, onde também foram apreendidas uma motocicleta e uma faca. A hipótese trabalhada pela Polícia Cívil é de suicídio.
O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga.
Quem era Karielle?
Karielle Lima Marques de Souza foi a primeira representante de Ibirapitanga no prestigiado concurso Beleza Negra do Ilê Aiyê. Sua participação na edição de 2025, em Salvador, foi motivo de orgulho local e ampla celebração nas redes sociais. Para além dos palcos, sua trajetória era definida pela resiliência como mãe solo e pela atuação como trancista e capoeirista.
A Prefeitura de Ibirapitanga manifestou profundo pesar pela morte de Karielle e do filho, reforçando em nota oficial o impacto de seu protagonismo na cultura do município.
 