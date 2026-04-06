Karielle Lima Marques de Souza e seu filho, Nicolas Marques Sodré, morreram após serem esfaqueados dentro de casaReprodução / Redes Sociais
Mãe e filho de 6 anos são mortos a facadas na Bahia
Polícia aponta o ex-namorado da vítima, que também era seu vizinho, como principal suspeito
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