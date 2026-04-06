Karielle Lima Marques de Souza e seu filho, Nicolas Marques Sodré, morreram após serem esfaqueados dentro de casa - Reprodução / Redes Sociais

Karielle Lima Marques de Souza e seu filho, Nicolas Marques Sodré, morreram após serem esfaqueados dentro de casaReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/04/2026 13:12 | Atualizado 06/04/2026 13:16

Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, e seu filho, de 6 anos, morreram após serem esfaqueados dentro de casa no bairro Novo, em Ibirapitanga, no sul da Bahia, na noite de domingo (5).

Mãe e filho chegaram a ser levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram. A principal linha de investigação da polícia aponta o ex-namorado da vítima, que era vizinho da família, como o suspeito do crime. Ele foi identificado como Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) agiram após mãe e filho darem entrada no hospital com ferimentos.

No decorrer das investigações, agentes foram informados sobre corpo encontrado em uma propriedade rural em Maraú, município da Bahia. Após a identificação da vítima como o suspeito do crime, a perícia isolou o local, onde também foram apreendidas uma motocicleta e uma faca. A hipótese trabalhada pela Polícia Cívil é de suicídio.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga.

Quem era Karielle?

Karielle Lima Marques de Souza foi a primeira representante de Ibirapitanga no prestigiado concurso Beleza Negra do Ilê Aiyê. Sua participação na edição de 2025, em Salvador, foi motivo de orgulho local e ampla celebração nas redes sociais. Para além dos palcos, sua trajetória era definida pela resiliência como mãe solo e pela atuação como trancista e capoeirista.

A Prefeitura de Ibirapitanga manifestou profundo pesar pela morte de Karielle e do filho, reforçando em nota oficial o impacto de seu protagonismo na cultura do município.

