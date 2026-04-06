Os veículos bateram de frente - Reprodução/Redes sociais

Os veículos bateram de frenteReprodução/Redes sociais

Publicado 06/04/2026 12:48

Um acidente deixou entre dois carros deixou três pessoas mortas, na madrugada deste domingo (5), na BR-101, altura da cidade de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um Volkswagen Polo e um outro carro bateram de frente, na altura do km 25. Segundo o Corpo de Bombeiros, três das seis pessoas que viajavam no Polo morreram - duas foram arremessadas no momento da colisão e a outra ficou presa às ferragens.

Outras quatro pessoas, entre elas o motorista do segundo veículo, ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Roberto Silvares, no município capixaba de São Mateus.

Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade de Linhares, para a necrópsia.