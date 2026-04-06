Desde sua criação em 2012, operação combate mercado ilegal e produz resultados elevados - PF / Reprodução

Desde sua criação em 2012, operação combate mercado ilegal e produz resultados elevadosPF / Reprodução

Publicado 06/04/2026 11:17

A Polícia Federal (PF) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) deram início, nesta segunda-feira (6), à 54ª fase da Operação Nova Aliança. Considerada a maior iniciativa de cooperação internacional contra o narcotráfico na América do Sul, a ação mira o coração da produção de drogas na fronteira e marca a primeira grande ofensiva bilateral de 2026.



As equipes concentram os esforços no departamento de Canindeyú, no Paraguai, região estratégica para o crime organizado devido à vasta extensão de cultivos ilegais de cannabis. Além da erradicação das plantações, a força-tarefa — que conta com o apoio do Ministério Público paraguaio — trabalha na destruição de centros de armazenamento e logística dos traficantes.



Números que impressionam

Desde sua criação em 2012, operação combate mercado ilegal e produz resultados elevados:



14 mil hectares de plantações erradicadas até hoje.



45 mil toneladas de maconha destruídas ao longo de 53 fases.



Recorde em 2025: No ano passado, a operação atingiu sua marca histórica, retirando de circulação 5.464 toneladas da droga.



Inteligência e Ciência em primeiro lugar

O diferencial desta fase é o reforço técnico-científico. Peritos criminais da PF trabalham lado a lado com especialistas forenses do Paraguai na coleta de amostras de solo e plantas. O objetivo é criar um banco de dados que ajude a rastrear a origem das drogas e fortalecer as provas em processos judiciais contra grandes organizações criminosas.



Crime ambiental em pauta

A operação não se limita apenas à segurança pública. Por meio da Operação Restaurar, coordenada pelo Instituto Nacional de Florestas do Paraguai (INFONA), áreas que foram desmatadas para o plantio de drogas estão passando por um processo de recuperação ambiental.



"A integração reafirma o compromisso de reduzir a oferta de drogas, enfraquecer o crime organizado e promover a segurança regional", destacou a corporação em nota.



Com mais de uma década de atuação, a parceria entre Brasil e Paraguai segue sendo principal para o combate ao tráfico transnacional, impactando diretamente na redução da violência nas capitais brasileiras.