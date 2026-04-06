Casal morre e duas pessoas ficam feridas em colisão na BR-386 - Divulgação/ PRF

Casal morre e duas pessoas ficam feridas em colisão na BR-386 Divulgação/ PRF

Publicado 06/04/2026 08:33

Um acidente envolvendo dois carros matou um casal e deixou dois feridos na BR-386, em Tio Hugo, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite deste domingo (5). As vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 216 da rodovia. Após o impacto, um dos carros saiu da pista e caiu em uma ribanceira.



Uma mulher de 50 anos morreu no local. O motorista do mesmo veículo chegou a ser socorrido com ferimentos graves, mas não resistiu.



Os ocupantes do outro carro também ficaram feridos. A passageira, de 56 anos, teve lesões graves, e o motorista, de 63 anos, sofreu ferimentos leves.



O trânsito chegou a ser bloqueado para o trabalho da perícia, mas já foi liberado.