Câmeras de segurança flagraram o alívio do pai após sua filha ter escapado do atropelamento Reprodução/ vídeo/ redes sociais
O carro desgovernado invadiu a calçada e atropelou quatro crianças. Duas delas, com cinco e dez anos, morreram no local. As outras ficaram feridas.
A quinta criança quase foi atropelada e escapou por pouco. Assim que ocorre a batida, o pai corre em direção à filha, a puxa do acidente e a coloca no colo, enquanto ela chora e grita. Eles se abraçam e o pai dá beijos na cabeça da menina. Ele troca algumas palavras com a filha e a leva para longe da cena. Depois, ele volta para ajudar as vítimas da colisão.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle, invadiu a calçada e atropelou as crianças que estavam em frente a uma residência.
O carro colidiu contra o portão e também atingiu outros veículos estacionados. O autor do crime foi preso em flagrante pela polícia após ser contido por moradores.
As duas crianças sobreviventes foram encaminhadas para hospitais da região: uma passou por uma cirurgia na perna, enquanto a outra sofreu apenas ferimentos leves.
Segundo a pasta, o homem de 64 anos foi encaminhado ao 3.º Distrito Policial do município, onde foi indiciado por homicídio e lesão corporal dolosos. Ele já passou por audiência de custódia na manhã do sábado, 4, e está detido na carceragem da unidade.
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