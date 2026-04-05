Câmeras de segurança flagraram o alívio do pai após sua filha ter escapado do atropelamento - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Câmeras de segurança flagraram o alívio do pai após sua filha ter escapado do atropelamento Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 05/04/2026 13:38





O carro desgovernado invadiu a calçada e atropelou quatro crianças. Duas delas, com cinco e dez anos, morreram no local. As outras ficaram feridas.



A quinta criança quase foi atropelada e escapou por pouco. Assim que ocorre a batida, o pai corre em direção à filha, a puxa do acidente e a coloca no colo, enquanto ela chora e grita. Eles se abraçam e o pai dá beijos na cabeça da menina. Ele troca algumas palavras com a filha e a leva para longe da cena. Depois, ele volta para ajudar as vítimas da colisão. Câmeras de segurança flagraram o alívio de um pai após sua filha ter escapado do atropelamento que matou duas crianças em Diadema, na Grande São Paulo, na última sexta-feira (3). O motorista estava alcoolizado.O carro desgovernado invadiu a calçada e atropelou quatro crianças. Duas delas, com cinco e dez anos, morreram no local. As outras ficaram feridas.A quinta criança quase foi atropelada e escapou por pouco. Assim que ocorre a batida, o pai corre em direção à filha, a puxa do acidente e a coloca no colo, enquanto ela chora e grita. Eles se abraçam e o pai dá beijos na cabeça da menina. Ele troca algumas palavras com a filha e a leva para longe da cena. Depois, ele volta para ajudar as vítimas da colisão.

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