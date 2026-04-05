Presidente Lula postou foto ao lado de criançasReprodução/ redes sociais
“A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos”, declarou.
A Páscoa é um momento de renovação e de união com a família. Que este domingo seja de muita alegria e paz nos lares brasileiros. Feliz Páscoa a todos pic.twitter.com/c02lnBlad9— Lula (@LulaOficial) April 5, 2026
Alckmin
“A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito", completou.
A Páscoa é, essencialmente, a celebração do amor de Deus à humanidade. É um momento especial para estarmos ao lado de quem amamos e fortalecendo nossos laços. Que a ressurreição de Jesus renove as esperanças das famílias brasileiras. Uma Páscoa abençoada e cheia de amor infinito.… pic.twitter.com/V0Pn9VtUj3— Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) April 5, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.