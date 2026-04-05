Vitima foi levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR)Reprodução
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Em vídeo publicado, autor destaca números de sua trajetória
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Presidente publicou foto com crianças e ao lado da primeira-dama
Filha de PM vítima de feminicídio receberá pensão após morte da mãe
Governo afirmou que pedido foi analisado e aprovado, mas que procedimentos e prazos são diferentes do processo que autorizou aposentadoria do tenente-coronel
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Pecuarista fazia parte do quadro do Progressistas desde 2020
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