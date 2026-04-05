Vitima foi levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR) - Reprodução

Vitima foi levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR)Reprodução

Publicado 05/04/2026 10:51

Um guarda municipal de 52 anos matou acidentalmente o próprio filho, de 27, neste sábado (4) em Boa Vista, em Roraima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o disparo ocorreu durante um passeio de barco. O homem tentou atirar em uma ariranha ao perceber que o animal nadava em direção ao filho e a outro jovem, que estavam na água.

Ele orientou que os dois mergulhassem e efetuou os disparos contra o animal, mas acabou atingindo o próprio filho.

A vítima foi socorrida por uma equipe do canil da Guarda Civil Municipal e levada ao Hospital Geral de Roraima (HGR), mas chegou à unidade sem vida. O pai foi encontrado na unidade em estado de choque.

A Delegacia Geral de Homicídios da Polícia Civil de Roraima investiga o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido.