Kátia Abreu declarou apoio à reeleição de Lula - Instagram/Reprodução

Kátia Abreu declarou apoio à reeleição de LulaInstagram/Reprodução

Publicado 05/04/2026 12:53

A ex-senadora e pecuarista Kátia Abreu anunciou, neste sábado (4), a filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) do Tocantins. Em vídeo publicado pela legenda, ela afirma que a decisão foi baseada na defesa da democracia e no apoio à reeleição do presidente Lula em 2026.





Segundo Kátia Abreu, a filiação foi apoiada por Lula. Na publicação, o presidente da sigla no Tocantins, Nile William, declarou que a ex-senadora "comeu prato de sal com a gente em defesa da democracia" e que esteve com a ex-presidente Dilma Rousseff "nos piores momentos da história da nossa república".

Envolvimento com agronegócio e histórico político

Ligada ao agronegócio, Kátia Abreu foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins entre 1995 e 2005. Ela foi eleita deputada federal pela primeira vez em 2002 pelo PSDB, mandato em que foi presidente da bancada ruralista e fez oposição a Lula.

Em 2006, Abreu é eleita senadora pelo PFL. Em 2011, torna-se apoiadora do governo Dilma Rousseff. A então senadora foi reeleita pelo PMDB em 2014. Dilma a nomeou ministra da Agricultura em 2016, cargo em que permaneceu até o ano seguinte. Em 2017, ela foi expulsa do partido por ser contra o Impeachment de Dilma e não apoiar o governo de Michel Temer.

Kátia Abreu foi vice na chapa de Ciro Gomes pela presidência em 2018 pelo PDT. Ela saiu da sigla em 2020, quando se filiou ao Progressistas (PP), partido em que permaneceu até a ida ao PT.