Kátia Abreu declarou apoio à reeleição de LulaInstagram/Reprodução
Ex-senadora Kátia Abreu anuncia filiação ao PT
Pecuarista fazia parte do quadro do Progressistas desde 2020
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