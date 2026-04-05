Não há informações sobre como ela entrou no localReprodução/ internet

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Uma mulher foi encontrada morta, neste sábado (4), na piscina de um espaço de festas em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado pelo proprietário do local, que estava acompanhado da mulher. Ao chegarem no espaço, os dois encontraram a vítima submersa, já sem sinais de vida.
Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade da vítima, nem sobre como ela entrou no local.
O caso é investigado pela Polícia Civil.