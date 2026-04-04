Agente do estado foi responsável por morte de mulherDivulgação / PMSP
Mulher é morta após intervenção policial em São Paulo
Caso gerou protestos de moradores do bairro Cidade Tiradentes, na zona leste da capital
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