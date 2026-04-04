Vítima foi identificada como Camila AlmeidaReprodução/ internet
Segundo a Defesa Civil, a cidade chegou a registrar 75 milímetros de chuva naquele dia. Por causa do volume elevado, a condutora perdeu o controle do veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, com o automóvel arrastado pela correnteza.
Chuvas
De acordo com os Bombeiros, a estrutura colapsou e atingiu parte dos cômodos de uma residência, sendo necessária a retirada dos moradores. A família ficou desalojada e foi encaminhada para a casa de parentes. Não houve vítimas.
Em Jambeiro, as fortes chuvas provocaram pontos de alagamento e de enxurrada, além de queda de barreiras. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram registradas quedas de barreiras na Rodovia Coronel João do Amaral Gurgel e também nas estradas do Matão e do Serrote. Não houve registro de vítimas ou de pessoas desabrigadas.
Na cidade de Registro, houve pontos de alagamentos temporários em vias públicas e queda parcial de um muro sobre a calçada no bairro Arapongal, sem vítimas.
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