Dois ônibus se envolveram no acidente - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Dois ônibus se envolveram no acidenteDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 04/04/2026 09:44 | Atualizado 04/04/2026 09:45

Um acidente entre dois ônibus e três carros matou uma pessoa e deixou quartro feridos na BR-153, na zona rural de Campinorte, no norte de Goiás. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (3).

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal estava em um carro que tracionava um reboque. Após a colisão, o equipamento foi projetado contra o próprio veículo, causando o falecimento do passageiro.

Um dos ônibus atingiu a traseira do carro onde a vítima estava. Com o impacto, o veículo ainda colidiu na traseira de outro carro, provocando um engavetamento que envolveu mais um carro de passeio e outro ônibus.



O Corpo de Bombeiros informou que o motorista de um dos ônibus ficou preso às ferragens, mas estava consciente. Ele foi retirado pela equipe de resgate e encaminhado para atendimento médico.



De acordo com a concessionária Ecovias, duas pessoas sofreram ferimentos moderados e uma teve ferimentos leves. Todas foram levadas para unidades hospitalares da região.



As causas do acidente estão sendo investigadas.

