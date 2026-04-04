Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, além do casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz OrtolaniReprodução
O casal era conhecido pela atuação empresarial e por estar à frente da tradicional Feira de Ibitinga, no interior de São Paulo. Luiz Ortolani também foi proprietário do Shopping 2000, em Capão da Canoa, e tinha ligação com empreendimentos no setor de turismo em diferentes regiões do país.
Eles não tinham filhos em comum, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores. Débora era mãe de trigêmeos, e Luiz, pai de um filho.
Renan Saes era sócio da empresa Peluzzi Aviation. Já Nélio Pessanha era piloto comandante de jatos executivos e natural de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.
A aeronave, um monomotor de prefixo PS-RBK, caiu sobre um restaurante logo após a decolagem. O acidente ocorreu no bairro Parque Antártica, em área urbana do município.
O impacto provocou uma explosão, e as chamas também atingiram casas vizinhas. No momento do acidente, o restaurante estava sem clientes, e os funcionários não foram atingidos. Moradores de residências próximas também saíram ilesos.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas do acidente.
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