Autor do crime foi preso em flagrante pela PM - Divulgação / PMMG

Autor do crime foi preso em flagrante pela PMDivulgação / PMMG

Publicado 04/04/2026 18:02

Um homem de 32 anos foi preso por dar sete facadas no pai, de 55, na noite desta sexta-feira (03), em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O crime aconteceu horas depois do autor ganhar uma motocicleta elétrica.

Segundo o depoimento da mãe do autor à Polícia Militar, ela e o pai deram o veículo ao filho como forma de "incentivo", já que o rapaz teria um histórico de problemas psicológicos e uso de entorpecentes.

Durante à tarde, ele saiu de casa conduzindo a moto. Horas depois, no entanto, ele retornou ao local sem o veículo. Agindo de forma agressiva, sob aparente uso de drogas, ele relatou que havia vendido a motocicleta, sem dar muitos detalhes.

Em seguida, os pais solicitaram que o filho os levasse ao local da venda da moto. Os três entraram no carro, e o autor do crime foi no banco de trás. No percurso, sem razão aparente, ele sacou a faca e começou a esfaquear o pai.

A mãe conseguiu tirar o agressor do veículo e a vítima fugiu dirigindo, até ser conduzida por terceiros à UPA de Justinópolis. Na unidade, foi identificado que ele sofreu sete perfurações: duas no tórax, duas no abdômen e três no braço. Uma das facadas atingiu o pulmão, que teve de passar por uma drenagem. Em seguida, a vítima foi transferida, consciente, para o hospital Risoleta Neves.

O criminoso foi encontrado pela Polícia Militar por volta das 22 horas, portando um canivete. Ele confessou a autoria e declarou que o crime foi motivado por traições do pai. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.