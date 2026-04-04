Carro ficou completamente destruído - Reprodução

Carro ficou completamente destruído Reprodução

Publicado 04/04/2026 14:52

Um acidente entre um carro e uma carreta matou um homem na manhã deste sábado (4), em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió, no estado de Alagoas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu no km 102 da BR-424. A vítima fatal, que não teve o nome divulgado, tinha 26 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi acionada e confirmou a morte no local. O estado de saúde do motorista da carreta não foi divulgado.



As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.