Carro ficou completamente destruído Reprodução
As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.
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