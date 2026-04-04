Carro colidiu contra portão de casa e também atingiu outros veículo estacionados - TV Globo/Reprodução

Carro colidiu contra portão de casa e também atingiu outros veículo estacionadosTV Globo/Reprodução

Publicado 04/04/2026 11:01

Duas crianças morreram nesta sexta-feira, 3, após um carro desgovernado invadir a calçada e atropelá-las em Diadema, na Grande São Paulo.

As vítimas, que tinham idades de 5 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o condutor do veículo estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle, invadiu a calçada e atropelou as crianças que estavam em frente a uma residência.

O carro colidiu contra o portão e também atingiu outros veículo estacionados. O autor do crime foi preso flagrante pela polícia após ser contido por moradores.

Segundo a pasta, o homem de 64 anos foi encaminhado ao 3.º Distrito Policial do município, onde foi autuado por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.