Nigeriano xingou policiais durante abordagem nesta sexta-feira (03)Divulgação/PMBA
Turista nigeriano é detido duas vezes em menos de 24 horas em Salvador
Homem não quis pagar a conta de restaurante e de corrida de táxi
Um turista nigeriano, de 34 anos, foi detido duas vezes em menos de 24 horas em Salvador, na Bahia, na sexta-feira (3) e neste sábado (4). Em ambos os casos, o homem se recusou a fazer pagamentos.
De acordo com a Polícia Militar, a primeira prisão aconteceu na noite de sexta-feira. Os agentes foram acionados porque o turista não quis a pagar a conta em um restaurante. Ao ser abordado, o turista xingou os PMs, os funcionários e os clientes do estabelecimento. Ele foi contido e encaminhado para a Central de Flagrantes, de onde foi liberado mais tarde.
Na manhã deste sábado, o nigeriano voltou a se envolver em confusão. O turista solicitou uma corrida de táxi até o bairro de Águas Claras, na capital baiana, e não aceitou fazer o pagamento ao fim da viagem. A PM foi acionada e o homem foi novamente encaminhado à Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos com ele dois passaportes sem registro de entrada no Brasil.
O turista vai responder por desacato. A identidade dele não foi revelada.
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