Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária - AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária AFP

Publicado 04/04/2026 13:38

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado, 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está há seis dias sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. A declaração ocorreu em postagemnas redes sociais.





"Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai", escreveu a ex-primeira-dama. O ex-chefe do Executivo está em prisão domiciliar temporária , por 90 dias, depois de ficar internado no fim de março. Antes, cumpria pena em regime fechado na Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado."Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai", escreveu a ex-primeira-dama.

A publicação da mulher do ex-mandatário contradiz a afirmação ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que l amentou a última quarta-feira (1º) que o pai continuava enfrentando "crises de soluços intermináveis e ininterruptas".

"Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade", disse no X depois de visitá-lo.

Bolsonaro deixou o Hospital DF Star em 27 de março, depois de 14 dias internado com uma broncopneumonia bacteriana bilateral, considerada grave por seus médicos e a mais severa das três que já teve.