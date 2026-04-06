Michel Temer destacou a experiência política de Ronaldo Caiado - Reprodução / Agência Brasil

Michel Temer destacou a experiência política de Ronaldo CaiadoReprodução / Agência Brasil

Publicado 06/04/2026 15:53

São Paulo - O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira, 6, que o pré-candidato à Presidência da República em 2026 Ronaldo Caiado (PSD) é uma ótima alternativa para disputa eleitoral, dada a sua "quilometragem extraordinária na vida pública". A dificuldade que o candidato encontrará, afirma, será "romper a radicalização" da disputa entre a família Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Caiado tem muita história política. O que eu não sei é que ele consegue romper essa chamada polarização radical. Está muito dividido entre Lula e Bolsonaro. A solução seria se ele conseguir impor a ideia de que vai tranquilizar o País, ele pode ser um concorrente muito efetivo.", afirmou em entrevista ao podcast de política da Warren Investimentos.

Depois de renunciar ao governo de Goiás e ter sua pré-candidatura confirmada pelo PSD, Caiado viajou a São Paulo para estruturar sua pré-campanha ao Planalto. Ele passou o feriado da Páscoa na capital paulista, em reuniões com o presidente do partido, Gilberto Kassab, e o marqueteiro Paulo Vasconcelos para discutir os primeiros passos da pré-campanha.

Para Temer, o candidato precisa trabalhar em sua campanha com base em debate de conceitos e programas econômicos. "Tem que tratar divergências com ideias, não com agressões, mas eu ainda lamento que disputa política neste ano Brasil ainda seja de nome contra nome."

Apesar de ter Goiás como reduto eleitoral, Caiado escolheu São Paulo para sediar o "QG" de sua pré-candidatura. Segundo aliados, a escolha de São Paulo se deve à concentração de mídia e à facilidade operacional, além de ser onde está a cúpula do PSD.

Ao mesmo tempo em que estrutura a pré-campanha, Caiado também começa a abrir diálogo com possíveis partidos que possam apoiá-lo na empreitada eleitoral — muito embora, dentro do PSD, prevaleça o entendimento de que o cenário mais provável é uma chapa "puro-sangue".

O primeiro da fila é o União Brasil, sua antiga legenda. Após a confirmação da pré-candidatura, Caiado já conversou com lideranças do partido, como o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, e deve intensificar as conversas com outros nomes da sigla nos próximos dias.