Suspeito foi flagrado dentro do banco após sistema de segurança ser acionadoDivulgação

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Um homem foi detido ao tentar furtar uma agência bancária em São José, na Grande Florianópolis, nesta sexta-feira (3). Ele é cadeirante e usou ferramentas para arrombar as portas.
De acordo com a Guarda Municipal, o homem foi abordado dentro da unidade após o acionamento do sistema de segurança conhecido como "cortina de fumaça". 
A prefeitura informou que equipamentos e compartimentos da agência foram danificados e revirados. Nenhum valor foi levado. Uma televisão, que havia sido retirada do suporte, foi localizada do lado de fora do banco, pronta para ser levada.
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Suspeito foi flagrado dentro do banco após sistema de segurança ser acionado - Divulgação
Suspeito foi flagrado dentro do banco após sistema de segurança ser acionado - Divulgação
"Essa prisão demonstra a prontidão dos nossos agentes e a importância de um sistema de segurança conectado. Nossa resposta rápida evitou o prejuízo ao patrimônio", comentou Diego Molina, comandante da Guarda Municipal de São José, Diego Molina.
O caso aconteceu em uma unidade do Santander. A reportagem entrou em contato com o banco, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Segundo a Guarda Municipal, o homem foi levado à Central de Plantão Policial.